Nuoto Pinnato, la Fun&Fitness conquista 59 medaglie al Trofeo del Centro Sud

20 medaglie d’oro, 22 d’argento e 17 di bronzo, per un totale di 59 medaglie tra Esordienti, Categoria e Master. La società Fun & Fitness di Montecorvino Pugliano ottiene al Trofeo del Centro Sud di nuoto pinnato, svoltosi ad Agropoli il 21 aprile, un doppio podio, classificandosi al primo posto sia con gli Esordienti che con i Categoria. Quinto posto, invece, per i Master e secondo posto, su 18 società partecipanti, nella classifica generale assoluta delle società. Gli atleti Esordienti sono allenati da Emanuele Scariati, i Master da Gerardo Proietto ed Emanuele Scariati e i Categoria sono allenati dal responsabile tecnico Giovanni Scariati.

Le medaglie

Con gli Esordienti le medaglie conquistate sono state 7 d’oro, 8 d’argento e 7 di bronzo. Con i Categoria, le medaglie sono state 13 d’oro, 10 d’argento e 9 di bronzo. 5 le medaglie per i Master: 4 d’argento e 1 di bronzo. Non solo podi e medaglie d'oro, d’argento e bronzo in tutte le categorie, ma diversi record nazionali fatti segnare da più atleti: Giuseppe Fierro nei 50 pinne Esordienti, Alessandro Bassi nei 50 apnea 1° Categoria e la staffetta 4 x 50 mista Junior (2 pinne e 2 mono) composta da Christopher Costanza, Francesco Cianciulli, Pietro Blancone e Alessandro Bassi. Prossimi appuntamenti a livello nazionale sono il Criterium il 4 e 5 maggio e i Campionati Italiani Estivi Esordienti del 18 e 19 maggio a Lignano Sabbiadoro.