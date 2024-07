Nuoto pinnato, la Fun & Fitness conquista il titolo di vicecampione d'Italia

Sabato 29 e domenica 30 giugno, ad Agropoli, tra 34 società partecipanti provenienti da tutta Italia, la società Fun & Fitness di Montecorvino Pugliano ha conquistato il titolo di Vice Campione d'Italia nella classifica maschile, mentre nella classifica generale ha raggiunto un ottimo quinto posto e nellla classifica femminile ha ottenuto l'ottavo posto.

Gli atleti hanno ottenuto complessivamente 18 medaglie: 10 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Ecco i dettagli:

Alessandro Bassi: 4 ori, 1 argento, 1 bronzo

Francesco Cianciulli: 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo

Alessio De Mattia: 1 argento

Gaia Gabriella Calabrese: 1 bronzo

Le staffette hanno conquistato 5 ori e 1 argento:

Oro nella 4x100 mono maschi di terza categoria: Alessandro Bassi, Christopher Costanza, Umberto Foglia, Francesco Cianciulli Oro nella 4x50 pinne di seconda categoria maschi: Alessio De Mattia, Christopher Costanza, Simone D'Agostino, Alessandro Bassi Oro nella 4x50 mono mista di terza categoria: Alessandro Bassi, Marta Maria Calabrese, Francesco Cianciulli, Vittoria Cianciulli – Nuovo Record Italiano di categoria Oro nella 4x50 mista di seconda categoria: Gaia Gabriella Calabrese, Viktoria Vagylevych, Marta Maria Calabrese, Vittoria Cianciulli Oro nella 4x50 mista di terza categoria: Alessio De Mattia, Alessandro Bassi, Christopher Costanza, Francesco Cianciulli Argento nella 4x50 mista: Alice Fattorusso, Greta Petolicchio, Pacelli Sophia, Martina Ferrara

Altri atleti che hanno contribuito con impegno e ottimi risultati sono: Lucia Di Rienzo, Silvio De Rosa, Marco Foglia, Ada Leo, Francesca Pietropinto, Vittoria Tancredi.

Fondamentale l'impegno del coach Giovanni Scariati, che ha guidato gli atleti con dedizione e professionalità, oltre all'importante supporto dei genitori e dei sostenitori: "Lo scorso weekend è stato davvero indimenticabile per la squadra Fun & Fitness. Partecipando ai Campionati Italiani di Categoria di Nuoto Pinnato, la società ha brillato in ogni gara, portando a casa risultati straordinari. Questi risultati sono il coronamento di un anno agonistico straordinario per la società in continua crescita". Da sottolineare, inoltre, l'esperienza dell'atleta Michele Avallone ai recenti Campionati Europei Giovanili di Nuoto Pinnato, svoltisi a Klaipeda, in Lituania, dal 25 giugno al 1 luglio. Avallone ha ottenuto ottimi piazzamenti nelle tre gare individuali – 50, 100 e 200 pinne – e nella staffetta 4x100 pinne mista, dove insieme ai suoi compagni di Nazionale ha sfiorato il podio. "Un'emozione unica e indescrivibile per Michele, che sicuramente lo proietterà nei prossimi anni nell'assoluta, continuando sempre con massimo impegno e dedizione verso questo sport", conclude coach Scariati.