Riportare i giovani a teatro: la mission della nuova stagione teatrale de De Berardinis

Scatta il countdown per la stagione teatrale del De Berardinis di Vallo della Lucania. Ecco il cartellone completo Dal 15 dicembre prende il via la prima stagione teatrale del teatro Leo De Berardinis organizzata dal direttore artistico Carlo Sacchi. Il programma nasce in collaborazione con Gerri Guerrieri e l’Anspi (Associazione Nazionale San Paolo Italia) e con il patrocinio del Comune di Vallo della Lucania. Al via la stagione teatrale del De Berardinis Quest’anno l’obiettivo sarà riportare i giovani a Teatro, o meglio, riavvicinare il Teatro ai giovani, con eventi di intrattenimento e di socializzazione, all’insegna della risata e del divertimento. Carlo Sacchi (per dieci anni già responsabile del Teatro La Provvidenza, sempre a Vallo della Lucania, con il vescovo Rocco Favale) oltre al cartellone di spettacoli teatrali destinato ad un pubblico adulto ha pensato anche a ulteriori appuntamenti. Per il 2023, infatti, la stagione teatrale del De Berardinis si comporrà anche di spettacolo per bambini. Teatro e solidarietà Inoltre, sempre l’anno prossimo, la IV edizione della Rassegna “Teatro del Sorriso-Premio SolidArte”, organizzata assieme al direttore artistico Antonino Nese, a cui parteciperanno cinque compagnie amatoriali con sede sul territorio nazionale. Lo scopo è nobile: promuovere e sostenere la manifestazione “La Vacanza del Sorriso”, di Giuseppe Damiani, attraverso la quale ogni anno vengono ospitate gratuitamente nel Cilento famiglie con ragazzi onco-ematologici per le vacanze. Infine, e non ultimo, il Premio speciale “Gino Cogliandro”, per onorare la memoria del noto attore che tanto ha dato al Teatro della nostra terra. Cogliandro, cabarettista napoletano di fama nazionale, ex Trettré, da anni si era trasferito nel Cilento, a Pisciotta, per assecondare l’amore che aveva per la Terra del Mito. Qui, nel corso del tempo, si era prodigato più volte per divulgare la passione del teatro ai giovavi cilentani con corsi e svariate rappresentazioni. Il cartellone della stagione teatrale del De Berardinis * Venerdì 16 dicembre Emanuela Aureli con “Percorrendo l’Aureli…a” * Sabato 14 gennaio Giovanni Vernia con “Vernia o non Vernia” * Sabato 21 gennaio Lello Musella con “Lello Musella show” * Sabato 11 febbraio Peppe Iodice con “the Peppy night fest” * Sabato 18 marzo Cristiano Militello con “Riso fa buon sangue” * Sabato 15 aprile Franco Guzzo con “Il maresciallo d’Italia”