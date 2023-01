Salerno, spuntano nuove alberature al Molo Manfredi e in via Dalmazia

Prosegue il piano rialberatura lungo le strade e in alcune aree verdi del capoluogo, voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, anche su sollecitazione del consigliere comunale Rino Avella.

La curiosità

Negli ultimi giorni delle palme nane, oleandri e agavi di tre genere - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono stati collocati al molo Manfredi, a poca distanza da Piazza della Libertà; in via Damazia e nella zona della Cittadella Giudiziaria, invece, sono comparsi dei ligustri anche della tipologia “japponico”.