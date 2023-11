Nuove tappe di CalabriART, il museo a cielo aperto in spazi non convenzionali

Opere d’arte che invadono spazi, raccontano emozioni, portano i colori ed i tratti della Calabria in giro per l’Italia: con le prossime affissioni a Salerno e a Cava de’ Tirreni parte la nuova batteria di CalabriART. Il progetto è nato qualche mese fa sovvertendo le regole classiche di due mondi: quello dell’arte e quello pubblicitario. Intersecando due realtà oggi apparentemente distanti, ricordando che la grafica moderna è nata all’interno della Bauhaus, scuola d’arte e di design, si sono soddisfatte due diverse esigenze: da una parte trovare spazi nuovi per le opere degli artisti conosciuti e meno conosciuti della regione, dall’altra raccontare la regione in un modo nuovo, fuori dalla rappresentazione “da cartolina” che non sempre riesce a rappresentare l’anima di un territorio.

Una sperimentazione, quella di CalabriART, nata all’interno di viaCondotti21, azienda del Gruppo Publiemme – Diemmecom: gli impianti pubblicitari possono essere non solo veicoli commerciali, ma anche cornice di contenuti concettuali. "L’Italia, il nostro spazio migliore" spiega Domenico Maduli, presidente e fondatore del Gruppo Pubbliemme "è molto più che uno slogan: è la sintesi perfetta del nostro modo di intendere la comunicazione. Quando lo abbiamo scelto come sintesi per presentare il parco della nostra concessionaria – oltre 11mila spazi outdoor, i digital, gli spazi aeroportuali, i canali tv, la radio, il web, il network – avevamo chiara la necessità di offrire strumenti di pianificazione capaci di raggiungere pubblici vasti su tutto il territorio nazionale. Oggi con CalabriART aggiungiamo un tassello importante, mettendo a disposizione dell’arte i nostri spazi commerciali per comunicare la Calabria in un modo nuovo ed innovativo"."L’arte diventa messaggio" aggiunge Paola Bottero, direttore strategico del gruppo «e viene divulgata attraverso i mezzi classici della comunicazione pubblicitaria. Mescolare le carte, sovvertire le regole, prendere e offrire il meglio di ogni settore è un orizzonte che può permettere di aumentare audit e visione. L’arte è emozione, e vedere le opere degli artisti “con la Calabria nel cuore” sui big format e sulla cartellonistica stradale, come nei carousel televisivi e sui social, dà un senso compiuto al valore della comunicazione"