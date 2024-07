Servizi digitali, presentato il Geoportale del Comune di Salerno

E' stato presentato ieri mattina, il nuovo Geoportale del Comune di Salerno, nella sede l’Urban Center in via Porta Elina, dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l’assessore al Commercio, Urbanistica e Lavori Pubblici, Dario Loffredo, il dirigente Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia del Comune di Salerno, l’architetto Maria Maddalena Cantisani e la responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Salerno, Filomena Daraio. Realizzato con il supporto della Geosafety S.r.l, il Geoportale è un Sistema Web GIS che consente ai cittadini di accedere liberamente e in modo rapido ed intuitivo a informazioni riguardanti la pianificazione urbanistica comunale.

Oltre che di accedere più rapidamente agli elaborati riguardanti il Governo del Territorio, il sistema permette di visualizzare ed interrogare la cartografia, eseguire ricerche sui dati, misurare aree e distanze, stampare estratti di mappa, incrociare le informazioni urbanistiche con i dati catastali, effettuare consultazioni e stampe dinamiche di porzioni di territorio e specifici livelli informativi, con relativa norma di riferimento. Il Geoportale rende, inoltre, consultabili le carte dello stradario e la carta tecnica comunale aggiornata.

Info: https://puc.comune.salerno.it/