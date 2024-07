Urbanistica a Salerno, spunta il nuovo geoportale del Comune: la presentazione

Si terrà il 4 luglio, alle ore 10, la presentazione del nuovo geoportale del Comune di Salerno, presso l’Urban Center in via Porta Elina. Parteciperanno il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l’assessore al Commercio, Urbanistica e Lavori Pubblici, Dario Loffredo, il dirigente Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia del Comune di Salerno, l’architetto Maria Maddalena Cantisani e la responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Salerno, Filomena Daraio. Si compie, dunque, un’ulteriore tappa verso la digitalizzazione e semplificazione in materia di governo del territorio avviata dal Comune di Salerno. Il geoportale permette ai cittadini di accedere liberamente e in modo rapido ed intuitivo a informazioni riguardanti la pianificazione urbanistica comunale.

L'obiettivo

Il nuovo strumento consente di visualizzare ed interrogare la cartografia, eseguire ricerche sui dati, misurare aree e distanze, stampare estratti di mappa, incrociare le informazioni urbanistiche con i dati catastali, etc. Il geoportale rende, infine, consultabili le carte dello stradario e la carta tecnica comunale aggiornata.