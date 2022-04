Street art a Matierno: taglio del nastro per il nuovo murales del Centro per la Legalità

Taglio del nastro, il 19 aprile, alle ore 18, presso la Caritas zonale di Matierno, per il nuovo murales realizzato dai ragazzi del Centro per la Legalità, con il patrocinio dell’assessorato comunale delle Politiche Sociali di Salerno. A guidare nell’opera i giovanissimi utenti della cooperativa sociale Galahad, il noto writer salernitano McNenya, all'anagrafe Stefano Santoro che, nel corso del laboratorio di street art, nell’ambito del Piano di zona S5, ha coinvolto minori del quartiere e giovani stranieri nella riqualificazione urbana della zona collinare. Ospite e partecipante dell’attività, anche Dimitri, 11enne ucraino giunto in città con la sua mamma dopo essere fuggito dalla guerra. Dopo il primo murales inaugurato a dicembre e che ha già colorato la parete esterna dell'oratorio di Matierno, dunque, i ragazzi del Centro per la Legalità hanno impreziosito ora il muro della Caritas parrocchiale, con raffigurazioni e simboli legati alla pace e all'accoglienza.

La soddisfazione

"Siamo orgogliosi dell'impegno dei ragazzi che, con coscienza civica e tanto entusiasmo, hanno espresso la loro creatività rendendola tangibile con la realizzazione di un nuovo murales - ha osservato la presidente di Galahad, la giornalista Marilia Parente - Ringraziamo McNenya per il prezioso supporto e il parroco don Marco Raimondo con cui la nostra cooperativa da sempre è in sinergia per portare avanti progetti virtuosi finalizzati alla divulgazione di valori importanti tra i giovanissimi, arrivando, attraverso gli stessi giovanissimi, a sensibilizzare tutta la comunità".