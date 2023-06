Nusco | accordo con l'Università degli studi di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Buongiorno, invio a seguire e in allegato il comunicato stampa di Nusco S.p.A. in cui annuncia il suo impegno nel co-finanziamento di una borsa di studio destinata al XXXIX ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Innovative Engineering Technologies for Industrial Sustainability dell’Università degli Studi di Salerno con specializzazione in “Ambienti virtuali e apparati sperimentali per lo sviluppo di infissi intelligenti”.