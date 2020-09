Nuvole: l'ultimo singolo di Giulia D'Alessandro

E' uscito lo scorso 25 Agosto il nuovo inedito della cantautrice nocerina Giulia D'Alessandro dal titolo Nuvole del quale è autrice del testo, della musica e degli arrangiamenti. L’artista anche se giovane vanta una carriera lunga oltre 20 anni avendo iniziato da bambina, l’ultimo traguardo in ordine di tempo è l’aver sfiorato il palco più famoso della musica quale quello di Sanremo dove nel 2018 è giunta alle semifinali.

Il singolo

La Cantautrice parlando del progetto Nuvole ha spiegato: "Sono davvero emozionata nel presentarvi questo nuovo lavoro perché Nuvole è una creatura interamente mia. Le Nuvole sono una metafora di una storia d’amore che in apparenza sembra in bilico quasi un qualcosa di sospeso, ma in realtà il legame tra i due è forte, indissolubile perché alla base del loro rapporto vi è un amore sincero". Il testo è nato alcuni mesi prima poi messo in un cassetto, la musica, invece è nata durante le lunghe giornate del lockdown: "Dalle negatività ho sempre preferito trarre qualcosa di positivo" ha continuato la cantautrice nocerina.