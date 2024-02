"Oblio": il chitarrista salernitano Massimo Santoro presenta il suo primo singolo

È online su YouTube il video ufficiale di “Oblio”, primo singolo di Massimo Santoro, chitarrista salernitano. Una canzone che è un viaggio emozionale che trascina l'ascoltatore attraverso un flusso di sentimenti contrastanti, conducendolo infine a uno stato di abbandono del pensiero.

La canzone

La chitarra classica si presenta come un veicolo emotivo impeccabile, tessendo con maestria una trama sonora che oscilla tra dolce malinconia e ardente passione. I primi accordi introducono un'atmosfera contemplativa, come se l'artista stesse esplorando il labirinto dei propri pensieri. Le note fluide, inizialmente malinconiche, si trasformano in un turbine di emozioni, esprimendo una gamma di sensazioni che vanno dall'euforia alla tristezza. È come se l'artista avesse raggiunto la quiete interiore, abbandonando ogni pensiero razionale per immergersi completamente nell'esperienza musicale. In questo momento di assenza di pensiero, l'ascoltatore è libero di lasciarsi trasportare dalle onde sonore, concedendosi completamente alle emozioni che permeano l'aria. La città di Salerno, con il suo panorama e il mare, fa da sfondo al videoclip realizzato dal videomaker Federico Fasulo.