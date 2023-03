Sogna di conoscere Ochoa, ma non può recarsi allo stadio: il portiere va a casa del papà dell'Acchiappavip

Campione non solo in campo, ma anche nella vita. Ha dimostrato di esserlo Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana che ieri ha fatto tappa a casa dell'acchiappavip Francesco Caterina per salutare il suo papà, con problemi di deambulazione, ma desideroso di stringergli la mano.

A fare visita al signor Caterina che non può recarsi allo stadio, infatti, Ochoa in persona che ha concesso foto e regalato sorrisi alla famiglia dell'Acchiappavip. Un plauso al calciatore per il bel gesto.