Poke House apre a Salerno e assume californian souls: l'annuncio

Approda a Salerno il Poke House, brand leader globale del poke. Le squisite healthy poke bowl, caratterizzate da qualità e gusto inimitabile, che hanno già conquistato l'Europa e gli Stati Uniti, arrivano presso il centro commerciale Maximall a Pontecagnano, per offrire a tutti i salernitani una vera West Coast experience. Ambassador di uno stile di vita healthy che diffonde attraverso un piatto equilibrato ma dal gusto esplosivo, Poke House riflette in ogni aspetto della cultura aziendale i valori di benessere e positività su cui si fonda. Il mood easy e rilassato che si respira nei suoi locali dalle tonalità color pastello è lo stesso che anima la squadra Poke House. Un team giovane, che conta oltre 1.000 persone, e che si prepara ancora a crescere. Per il nuovo store di Salerno, che sarà inaugurato entro la fine del mese di aprile, si ricercano store manager, vice store manager, banconisti e commis di cucina. L’obiettivo è quello di portare a bordo del team in espansione i migliori talenti, soprattutto amanti e interpreti dello stile Poke House, ed inserirli in un percorso di crescita e formazione grazie ad uno scambio continuo di esperienze in un ambiente energico e spensierato, dove si lavora a ritmo di musica sulle note di un sound caldo e coinvolgente. E' possibile presentare la propria candidatura inviando una mail a hr_pokehouse@pokehouse.it

Parlano Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, Co-founder di Poke House

“Ciò che fa la differenza all’interno di Poke House è proprio il nostro team, una squadra coesa e capace di portare avanti con entusiasmo e con ottimi risultati un piano di espansione certamente ambizioso. Conoscersi e crescere insieme in un contesto sereno e stimolante è per noi fondamentale e siamo davvero entusiasti di far crescere ancora di più il nostro team, i primi veri ambassador dello stile Poke House".

L’esotico healthy mix di pesce crudo a cubetti, riso, frutta e verdura freschissime condite da sfiziose salse speciali è il cuore pulsante di Poke House che conta oggi oltre 90 insegne in Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Dopo aver conquistato le principali città italiane ed europee, Poke House irrompe con la sua crescita inarrestabile nella città campana per regalare anche ai salernitani un’esplosione di gusto e un momento di evasione, circondati dalle atmosfere calde e accoglienti tipiche della West Coast che caratterizzano ogni angolo del locale. Con le sue vibes, le sue tinte color pastello e le sue coloratissime bowl, Poke House continua a diffondere in tutte le città un’incredibile carica di energia e la sua magica Californian breeze conservando sempre, in ogni store e in ogni piatto, la qualità e netta superiorità delle materie prime che da sempre lo contraddistingue: ingredienti freschissimi, selezionati ogni giorno da produttori locali, mixati al momento in infinite varianti, per regalare a tutti i Poke House lovers un gusto che non si dimentica.