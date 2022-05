Fiocco azzurro ad Ogliastro Cilento: è nato il piccolo Danyiil, la mamma è fuggita dall'Ucraina

Grande emozione, in queste ore, ad Ogliastro Cilento, dov’è nato il piccolo Danyiil, il figlio di Yulia, la giovane donna ucraina scappata dalla guerra ed accolta nella comunità cilentana. La mamma e il bambino stanno bene e sono stati affidati alle cure dei sanitari dell'Istituto Clinico Mediterraneo (ex Clinica Malzoni) di Agropoli.

Il messaggio

“Questo bambino è, per tutti, simbolo di accoglienza, rinascita e amore che vince su tutto. Al piccolo Danyiil, alla mamma Yulia e al papà, che purtroppo è rimasto in Ucraina, i nostri più affettuosi auguri per un futuro sereno, ma soprattutto di Pace!” scrive, sui social, l’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento.