"Eins, zwei, gesoffen!": tutto pronto per l'Oktoberfest al Black Roses Irish pub

Tutto pronto per Oktoberfest al Black Roses Irish pub di via Vinciprova. Dal 2 al 15 ottobre, infatti, confermate le 2 settimane tra cibo tradizionale bavarese e fiumi di birra, con un boccale in omaggio, per ogni litro di Löwenbräu consumato. Tanti i salernitani pronti a festeggiare, gustando anche i deliziosi panini e le altre specialità proposte dal locale capitanato da Vincenzo Penna.