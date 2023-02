Oleksandra Hryhorenko la salernitana che ha incantato Sanremo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Oleksandra sta dando grande prova delle sue capacità presso la Sonmia Aura spa del Grand hotel Des Anglais di Sanremo. Oleksandra fa parte dello staff Dream Massage del Festival dei Sogni guidato dal maestro Stefano Serra e sta svolgendo trattamenti di benessere all’interno della spa più esclusiva di tutta la costa Azzurra. Sono molti i VIP che hanno scelto la Sonmia Aura spa per rigenerarsi e trovare il giusto equilibrio psicofisico prima del grande spettacolo sanremese. Per Oleksandra l’esperienza sanremese rappresenta un grande traguardo. Lei che molti anni fa è arrivata in Italia dall’Ucraina ed è riuscita a costruirsi un futuro stabile con un lavoro altamente specializzato che la sta facendo emergere in un contesto professionale di altissimo livello. Di questa esperienza nella città dei fiori durante la kermesse canora dice: “ sono molto felice di aver potuto cogliere questa opportunità e ringrazio il maestro Stefano Serra che mi ha scelto e mi ha formato portandomi all’evento più importante dell’anno in Italia. Ho sempre sognato di vivere l’esperienza sanremese ma non avrei mai creduto che si potesse realizzare questo mio sogno. Oggi sono qui ed è una sorta di rivincita contro tutte le difficoltà affrontate negli anni, per tutto il lavoro, la fatica, lo studio e i sacrifici fatti. Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e non si è mai arresa. Ho sempre potuto scegliere la mia strada e la mia strada è senza dubbio questa. Per me il benessere è tutto. In questi giorni ho avuto modo di trattare diversi artisti come i Cugini di Campagna, Alba Parietti, Enio Drovandi e moltissimi giornalisti che vivevano in queste ore, in questi giorni così particolari, un forte stress e in parte grazie anche al mio lavoro sono riusciti ad alleviare queste difficoltà. Non vedo l’ora di tornare nella mia Salerno, la città che mi ha accolto e dove sono cresciuta umanamente e professionalmente, per poter presentare ai miei ospiti nel mio studio-Riequilibrio energetico sulla Lungomare di Salerno con la vista Costiera amalfitana, l’innovativo metodo Dream Massage, il massaggio più amato dai VIP di Sanremo.”