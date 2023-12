Oliveto Citra, "BigMat Clemente" sponsorizza il Varchera Sporting Club

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nasce dalla grande passione per il nuoto la nuova partnership tra BigMat Clemente e la società sportiva Varchera Sporting Club. Passione per la disciplina sportiva e amore per la comunità di Oliveto Citra sono i due denominatori comuni di queste importanti realtà economico-sociali del territorio che si sono incontrate per supportare i talenti del luogo. "Nostro figlio di 9 anni fa parte del team pre-agonisti e il nuoto è ormai talmente “di casa” che abbiamo scelto di avviare questa bella sponsorizzazione a sostegno del club e di tutti gli atleti che vengono ad allenarsi presso la struttura di Oliveto Citra" racconta Maria Teresa Pulignano, che si occupa dell’amministrazione di BigMat Clemente e che è stata la fautrice e coordinatrice della sponsorizzazione. L’impegno di BigMat Clemente, che da oltre 60 anni è un centro specializzato nella distribuzione di materiali per costruire e ristrutturare della zona di Salerno, si è concretizzato nella fornitura per la stagione 2023-2024 di 40 divise (tuta e polo) e di 40 borsoni consegnati ad alcuni atleti e campioni, soprattutto più piccoli, che praticano nuoto e nuoto pinnato presso il Varchera Sporting Club. Un coinvolgimento diretto e un’azione concreta per il territorio in cui è presente e dove il lavoro quotidiano della rivendita si intreccia con la vita dei clienti e delle loro famiglie. La sponsorizzazione si traduce anche in un rapporto in prima persona con il club: «Vogliamo premiare il talento e l’impegno degli atleti di Oliveto Citra ed è una vera soddisfazione poter essere partner della crescita sportiva dei giovani campioni del Varchera Sporting Club che è un’eccellenza del territorio e dello sport – spiega la Pulignano –. Come società e come infrastruttura il Varchera Sporting Club è un luogo di incontro strategico per tutta la città di Oliveto Citra, un po’ come il nostro punto vendita è un punto nevralgico per imprese, professionisti e artigiani, siamo contenti di poter donare qualcosa alla comunità anche attraverso questa realtà sportiva che coinvolge i ragazzi e le famiglie della zona».La società sportiva è, inoltre, una fucina di campioni e tra gli atleti del Varchera Sporting Club – sostenuti ora anche da BigMat Clemente – ci sono due Campioni Italiani 2023: Antonio Pignata, nei 50 metri monopinna 2a categoria e Gerardo Pignata, nei 200 metri pinne della medesima categoria.Ben 18 dei loro atleti hanno ottenuto la qualificazione proprio all’ultimo Campionato italiano che si è svolto a inizio luglio a Napoli, confermando l’importanza del club: «È emozionante vedere i colori BigMat e il nostro brand indossati da questi campioni che “portano alto” il nome della nostra città nelle competizioni interregionali e nazionali».BigMat Italia, di cui l’azienda della famiglia Clemente fa parte dal 2012, è impegnato in molteplici progetti e iniziative, di livello nazionale e internazionale, che coinvolgono lo sport come la partnership con la Federazione Italiana Pallavolo e le Nazionali italiane per il biennio 2023-24 ma anche la sponsorizzazione degli ultimi Campionati europei EuroVolley 2023 e dei Campionati mondiali di ciclismo UCI in Scozia o ancora il progetto “Costruiamo Per Lo Sport” con cui BigMat sostiene lo sport amatoriale giovanile. "Sono tutte iniziative di altissimo livello che, come soci BigMat, condividiamo e che si sposano con i nostri valori, con questa sponsorizzazione, nella specificità della nostra realtà, vogliamo testimoniare il rapporto di vicinanza al tessuto sociale ed economico in cui operiamo; lo avevamo già fatto in passato con il ciclismo e ora abbiamo scelto il nuoto. Insieme otterremmo grandi risultati!" conclude Maria Teresa Pulignano, anticipando che è già in serbo una possibile fornitura di divise e abbigliamento estivo sempre per il Varchera Sporting Club.

CHI È BIGMAT

BigMat, fondato nel 1981, è il Gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione specializzata di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare. Il network internazionale ha oltre 1.000 punti vendita in 7 Paesi (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna) e un fatturato complessivo 2022 di oltre 3 miliardi di euro. In Italia BigMat conta 240 punti vendita e 150 soci, per un fatturato 2022 di 890 milioni di euro. BigMat si rivolge ai professionisti del settore dell’edilizia – imprese edili, progettisti, architetti, interior designer, artigiani – ma anche privati, offrendo prodotti, sistemi costruttivi e servizi personalizzati per ogni progetto. Ogni punto vendita BigMat è un centro specializzato per soluzioni tecniche tradizionali e all’avanguardia che vanno dai materiali edili, alla ferramenta ed elettroutensili, fino alle finiture d’interni. Grazie alla competenza del personale specializzato, agli ampi spazi espositivi e molteplici servizi BigMat è un partner strategico per tutti i progetti anche grazie alla rete di showroom d’interni HABIMAT. Dal 2023 BigMat Italia è sponsor ufficiale delle Nazionali italiane di pallavolo e accompagnerà gli atleti e le atlete in qualità di nuovo co-sponsor di maglia in tutti gli appuntamenti internazionali. BigMat Italia fa inoltre parte di BigMat International, la società del Gruppo che si occupa di favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra i Soci e tra i diversi Paesi dove è presente l’insegna BigMat. Tra le iniziative più di rilievo di BigMat International ci sono il BigMat International Architecture Award (premio biennale che dal 2013 promuove l’eccellenza architettonica europea) e il progetto di responsabilità sociale “Costruiamo per lo Sport” che dal 2020 sostiene dello sport amatoriale in tutta Europa. Tra le iniziative nel mondo dello sport c’è anche il ciclismo, BigMat è infatti official partner degli UCI Cycling World Championships 2023.