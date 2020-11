Agropoli, Castellabate, Pagani e Roccapiemonte rendono omaggio a Maradona

Dopo Cava e Salerno, altre città renderanno oggi omaggio a Diego Armando Maradona illuminando i propri stadi e non solo. Il Pibe de Oro è deceduto, nel pomeriggio di ieri, nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Aveva appena compiuto 60 anni.

Il ricordo del campione

Questa sera saranno accese, ad esempio, le luci al “Marcello Torre” di Pagani su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Maria de Prisco; a Roccapiemonte, invece, dalle 17.02 (orario del decesso del campione mondiale di calcio) e per 90 minuti, sarà acceso un faro azzurro che illuminerà la facciata della casa comunale in Piazza Zanardelli. “Verrà ricordato così, in questo momento triste, un mito dello sport, un talento puro, simbolo del riscatto per tanta gente” commentano il sindaco Carmine Pagano e l’assessore allo sport Roberto Fabbricatore. Nella zona sud, invece, ad Agropoli, a partire dalle 17.30 e per 90 minuti, le luci dello stadio "Guariglia" resteranno accese e gli spalti resteranno aperti in ricordo di Maradona. “Un'icona indelebile del calcio che ha fatto divertire e sognare” scrive, su Facebook, il primo cittadino Adamo Coppola. A Castellabate, su iniziativa del sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, sarà illuminato per 90 minuti il Centro Sportivo "Antonio Carrano" per rendere omaggio all’ineguagliabile campione.