Tanta curiosità, presso l'Osteria dei Sapori in vicolo Santa Maria de Domno, nel centro storico di Salerno, dove sono spuntati degli ombrelloni per fornire ombra ai clienti del caratteristico locale. Un'iniziativa originale che mostra come sia bastato acuire l'ingegno per realizzare un'alternativa ai classici dehors, decisamente sui generis e, a quanto pare, efficace.