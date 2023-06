Curiosità: anche la nostra provincia nel trailer di "One Piece", Positano diventa Sheltz Town

Gli appassionati del manga e dell'anime di One Piece sapranno bene come Eiichiro Oda, l'autore dell'opera, si ispiri molto spesso al mondo reale per le isole del suo mondo di fantasia. Solo per proporre qualche esempio, leggendo le pagine del manga, troviamo riferimenti all'antico Egitto, alla Spagna e a Venezia. In pochi, però, si sarebbero aspettati di vedere l'inconfondibile panorama di Positano nel trailer del live action Netflix che sarà lanciato tra qualche mese. Dal trailer, infatti, si nota come, da moltissime pagine social dedicate a One Piece (tra le quali La Zattera di Teach che ha pubblicato la foto dell'articolo ndr) emerga una perfetta aderenza tra lo skyline di Positano e quello di Sheltz Town.

Il trailer del live action

Il live action dovrebbe ripercorrere le prime avventure della ciurma capitanata da Rufy, fino all'arrivo alla Rotta Maggiore. Una delle prime isole visitate da Rufy, dove incontrerà il suo primo compagno di avventure, lo spadaccino Zoro, è Sheltz Town, governata dal famigerato marine Morgan Mano d'ascia. Proprio per rappresentare Sheltz Town, Netflix ha deciso di utilizzare il profilo di Positano aggiungendo in cima quello che sarà il quartier generale di Morgan Mano d'ascia. Un ulteriore omaggio all'Italia nell'opera che ha coinvolto intere generazioni di appassionati.