Onereficenza "Stella dell'Amicizia" per la vicesindaca Paky Memoli, la cerimonia di consegna

"È stato molto emozionante ricevere dall’ambasciatore della Repubblica di Liberia il titolo onorifico di Stella dell'Amicizia". Lo ha detto la vicesindaca Paky Memoli, dopo aver ricevuto, ieri, la prestigiosa onoreficenza dall'ambasciatore della Repubblica di Liberia, accompagnata dal presidente dell'associazione Universo Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana .

Il commento

"L’amicizia tra popoli per costruire la pace come desiderio di bellezza, verità e giustizia - ha osservato la vicesindaca - I conflitti insanguinano il mondo, ma l’amicizia è uno strumento che può sviluppare un legame tra popoli con culture diverse per un mondo migliore. L’amicizia è relazione basata su rispetto, sincerità, disponibilità, fiducia, onestà, tolleranza, saggezza e allegria. L’amicizia è un sentimento d’amore perché nasce dal cuore, per cui non dimentichiamo mai che l’esistenza umana è un’amicizia inesauribile", ha concluso, emozionata, la vicesindaca Memoli.