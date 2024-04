Open call expo d'arte contemporanea riflessi e riflessioni sesta edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il 13 aprile p.v. scadrà il termine per partecipare alla Expo d'Arte Contemporanea “Riflessi e Riflessioni”, che si terrà a Salerno dall’11 al 18 maggio 2024 presso Palazzo Genovese in Piazza Sedile del Campo.



La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è organizzata dall’associazione culturale “Avalon Arte APS” e ha come direttore artistico la presidente Dina Scalera.

Possono partecipare artisti professionisti ed emergenti senza alcun limite di età. Le categorie sono pittura, scultura e arte fotografica.

Durante la rassegna sarà posizionata un’urna nella quale i visitatori potranno esprimere la propria preferenza relativa all’opera che li avrà maggiormente colpiti. I primi tre artisti più votati dal pubblico riceveranno una targa dall’Associazione.

Ogni artista selezionato riceverà l’attestato di partecipazione con breve testo critico a cura del Dr. Luigi Sinacori e una copia del catalogo con ISBN curato dalla casa editrice Studio Byblos di Palermo con presentazione a cura dell’editore Dino Marasà.

La direzione artistica è della presidente Dina Scalera; allestitore Giovanni Memoli, coadiuvato da Mario Cestaro.

La critica è affidata a Luigi Sinacori e la Fotografia e grafica pubblicitaria a Paola Siano.

L’associazione Avalon da più di 10 anni si prefigge di diffondere lo studio e lo sviluppo dell’arte in tutte le sue espressioni: pittura, scultura, mosaico, ceramica, restauro, fotografia, arti grafiche, bricolage, letteratura, musica, ballo, spettacolo e quant’altro attinente al mondo dell’arte; avvicinare i giovani al mondo dell’arte e permettere loro di inserirsi in questo mondo, proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

È possibile richiedere il bando alla mail avalonartesalerno@gmail.com