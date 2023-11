San Cipriano Picentino, l'open day di Nidec: porte aperte per celebrare i 50 anni del gruppo

Lo scorso 18 novembre è stata una giornata importante per gli 86 dipendenti del sito Nidec di San Cipriano Picentino. Cogliendo, infatti, l’opportunità di ricordare i primi 50 anni di storia del Gruppo nato nel 1973, il centro salernitano è stato protagonista del primo Open Day di Nidec Industrial Solutions (NIS), realizzato in contemporanea in tutte le sedi italiane dell’azienda: San Cipriano Picentino, ma anche Monfalcone (GO), Montebello (VI), Genova (GE) e Cinisello Balsamo (MI). Una giornata di condivisione, dedicata a tutti i dipendenti ed alle loro famiglie, per celebrare insieme il raggiungimento dei traguardi ottenuti e il valore delle persone che hanno favorito la crescita dell’azienda sul territorio nazionale.

L'iniziativa

Il sito di San Cipriano Picentino ha ospitato complessivamente circa trecento persone che hanno potuto visitare la sede e conoscerne la storia grazie a descrizioni relative alle soluzioni realizzate, ai centri di lavoro e ai processi adottati. Gli ospiti hanno quindi potuto vivere dall’interno l’azienda e comprendere gli elementi distintivi di una multinazionale che lavora sulla frontiera dell’innovazione energetica come Nidec. Un vero e proprio percorso educativo pensato per trasmettere il senso di appartenenza e impegno quotidiano profuso da ciascun lavoratore, culminato con un momento di brindisi e ristoro e accompagnato da attività di intrattenimento. “Abbiamo progettato questa giornata di Open Day da tempo poiché ci tenevamo a valorizzare le persone che ogni giorno contribuiscono a creare il clima di collaborazione e fiducia che si vive all’interno dell’organizzazione Nidec - commenta Dominique Llonch, CEO di Nidec Industrial Solutions e Amministratore Delegato di Nidec Asi - Celebrare insieme il 50esimo anniversario del Gruppo costituisce per noi un successo prima di tutto umano perché rappresenta un’occasione unica per fare conoscere l’impegno di Nidec sul territorio e ciò che realizziamo in ogni sito grazie alle capacità tecniche ed organizzative di ciascun dipendente”.