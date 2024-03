Salerno Solidale: tutto pronto per l'open day all'Arbostella, sport e non solo

Una giornata per le famiglie, dedicata allo sport e non solo: ci sarà non solo la possibilità per tutti di provare le varie discipline sportive presenti, ma anche la possibilità di ammirare un ‘esposizione di creazioni artigianali realizzate da donne ( si precisa non utenti di Salerno Solidale) che ci piace definire le “Artigiane del Bello”