L'esperienza dell'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento all'"Open Outdoor Experience Paestum"

Lo scorso venerdì 14 aprile, in occasione di Open Outdoor Experience Paestum, si è tenuto, presso la sala Cervati del Next, il workshop sul racconto del patrimonio naturalistico dei borghi dell'Alto Cilento intitolato Paestum Alto Cilento Experience. All'incontro hanno partecipato, portando la loro testimonianza, sindaci, associazioni, operatori e aziende turistiche che operano all'interno del territorio dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, promotore dell'iniziativa.

L'iniziativa

All'incontro ha preso parte anche Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, che ha espresso il suo plauso per l'importante lavoro di rete e di promozione turistica che l'Unione sta attuando sul territorio, ricordando l'aiuto che la Regione Campania offre ai piccoli comuni tramite i finanziamenti Poc.

Il dibattito, moderato dalla destination manager Mafalda Inglese, è proseguito con gli interventi di Renano Iosca, sindaco di Albanella, felice di aver aderito all'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, di Massimiliano Farro, sindaco di Torchiara, di Giuseppe Orlotti, sindaco di Giungano, di Roberto Apicella, assessore al Turismo del Comune di Agropoli e di Fernanda Carola, consigliere del Comune di Prignano Cilento, che hanno testimoniato il lavoro attuato sul territorio grazie a Cilento Travel Experience, il progetto, finanziato con i fondi poc, che ha unito i Comuni attraverso tour itineranti alla scoperta delle bellezze architettoniche e naturalistiche.

Un percorso che proseguirà grazie a Bo.Di.Med., la rete dei Borghi della Dieta Mediterranea che, insieme a Castellabate, vedrà i borghi protagonisti di viaggi esperienzali attraverso la tradizione culinaria del Cilento, come ha sottolineato anche Marco Rizzo, sindaco di Castellabate, che ha voluto ringraziare l'Unione del Comuni Paestum Alto Cilento per la collaborazione intrapresa come Polo della Dieta Mediterranea.

Ma l'Unione dei Comuni, grazie a un territorio ricco di spazi incontaminati, è anche sede di importanti associazioni turistico-sportive che, con le loro attività, richiamano visitatori da ogni parte del mondo e in tutti i periodi dell'anno, come gli Arcieri di Agropoli e di Monteforte Cilento, l'Oasi Fiume Alento, Geotrek Paestum, Cilentomania, Cilento in Volo, Guida Ambientale Escursionistica Aigae, Cilento MTB e il tour operator Cilentour. Ogni associazione ha raccontato il proprio importante contributo e il lavoro svolto per far sì che il Cilento diventi sempre più metà di un turismo esperienziale.

A conclusione della mattinata è intervenuto Pasquale Sorrentino, assessore al Turismo della Provincia di Salerno, che si è complimentato per i numerosi sforzi di questo territorio, sottolineando l'importanza della destagionalizzazione turistica che avverrà anche grazie a futuri aiuti della Provincia nel settore turistico.