"Operazione Nostalgia": all'Arechi il raduno delle vecchie glorie del calcio

Si terrà l'8 giugno 2024 allo stadio Arechi di Salerno il raduno di Operazione Nostalgia, pagina divenuta un vero e proprio "cult" per gli appassionati di calcio. L'evento porterà a Salerno i grandi calciatori degli anni a ridosso fra i Novanta ed il Duemila.

Il raduno

La comunicazione ufficiale è arrivata proprio dagli organizzatori: "Siamo molto emozionati di riportare il nostro raduno in una bellissima piazza del sud e in uno stadio iconico come l'Arechi. Condividete questa notizia, taggate qui sotto il vostro amico di Salerno, citofonate nelle palazzine dicendo che siete Rigobert Song, tutti devono sapere a Salerno e provincia che Operazione Nostalgia sta arrivando in città". All'ultimo raduno hanno partecipato, fra gli altri, Francesco Totti, Alessandro Del Piero e Damiano Tommasi, oggi sindaco di Verona.