Artigianato e bellezza: il laboratorio della Domus Misericordiae sforna nuove splendide opere solidali

Artigianato e arte si fondono nelle originali opere in ceramica prodotte dalla Domus Misericordiae di Brignano, la casa di accoglienza che ospita detenuti soggetti a misure alternative alla pena dententiva in carcere. Presso il laboratorio guidato dal cappellano della casa circondariale di Salerno, nonchè direttore della Pastorale Carceraria e parroco di San Demetrio, Don Rosario Petrone, infatti, sono state realizzate nuove splendide creazioni che stanno affascinando gli amanti del bello.

Vasi, piatti, tazzine, oggetti di design: vasta la produzione artigianale, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza, a sostegno delle attività sociali e solidali della Domus. In tutti i week-end di ottobre, il sabato sera e la domenica di mattina e di sera, in coincidenza con la celebrazione delle messe, le opere sono esposte all'ingresso della chiesa San Demetrio, in via Dalmazia. Per informazioni, è possibile visitare la pagina Facebook della Domus Misericordiae.