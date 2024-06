"Gli opposti": è uscito il nuovo album della band ebolitana Iride e Marte

Secondo la filosofia buddista l'unica costante della vita è il cambiamento. Per la band "Iride e Marte" la trasformazione rappresenta il punto di partenza, l'alba di un nuovo giorno. Oggi è uscito su tutte le piattaforme digitali il loro nuovo disco dal titolo Gli Opposti. Attraverso nuove sonorità e testi carichi di simbologie, il gruppo musicale ebolitano racconta il contrasto dei sentimenti e le dualità che caratterizzano il quotidiano. Gli Opposti sono espressione anche di una nuova veste grafica dove tutto si ricongiunge e trova equilibrio tra elementi delicati e al tempo stesso potenti. Il concept del progetto - in cui è evidente la forte componente cantautorale - è la ricerca di un punto di congiunzione tra parti diverse. "I brani inizialmente sono nati solo come piano e voce e con il tempo sono stati arricchiti di nuove sonorità" - spiega Raffaele Scocozza frontman della band. "Abbiamo riscritto la nostra storia in opposizione a ciò che eravamo pima. La contrapposizione è la nostra scoperta, una nuova frontiera da cui partire". Nuove sonorità che si ispirano al pop e che al tempo stesso strizzano l'occhio alla musica elettronica, richiamando alla memoria i gruppi anni 80: uno sguardo al passato dunque ma interpretato in chiave moderna.

La banda

La band è formata da quattro ragazzi: Raffaelle Scocozza alla voce, Andrea Scocozza alla tastiera, Gabriele Scarpa alla chitarra e Giuseppe D'Ambrosio alla batteria.Quattro personalità diverse, quattro entità opposte, legate da una profonda amicizia a soprattutto da una grande passione per la musica. Il disco si compone di otto brani che trattano tematiche diverse ma legati da una sonorità comune e riconoscibile: PIOVE L'INFERNO, MI DARA' ALLA TESTA, IO MI AMO, MEDUSA, FIAMME NELL'IRIDE, NON HO FIATO, DOMENICA, A LUCI SPENTE. "L'album si presenta come un viaggio intenso il cui traguardo è l'evoluzione artistica di tutti noi. Ci auguriamo che ascoltandolo le persone che ci seguono possano trovare risposte ai tanti interrogativi che attanagliano il nostro presente".

La presentazione

Questo nuovo progetto musicale verrà presentato domenica 30 giugno alle 22 presso il ristorante Porta Dogana di Eboli, alla presenza del produttore discografico Francesco Rizzo e del musicista Massimino Goza che ha curato le sonorità di alcuni brani contenuti nell'album.