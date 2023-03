Torna l'ora legale: ecco quando spostare le lancette

Tornerà l’ora legale, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo quando bisognerà spostare in avanti le lancette dell’orologio dalle 2 alle 3. Si dormirà un’ora in meno, ma in compenso si guadagnerà un’ora di sole e si otterrà un maggiore risparmio energetico.

Frequenti, le ripercussioni sul nostro organismo e sul ciclo sonno-sveglia che rischia spesso di essere scombussolato: sonno, stanchezza e distrazione risultano comuni a molti cittadini.