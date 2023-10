Torna l'ora solare, quando vanno spostate le lancette indietro

Si avvicina il momento del cambio dell'ora, una pratica che si ripete ogni anno in Europa dal 1966. Il passaggio all'ora solare, quando le lancette dell'orologio si sposteranno indietro di un'ora - dalle 3 alle 2 della notte - regalando una notte più lunga ma anche un pomeriggio più breve, è previsto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023.

Il cambio

Le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indietro di sessanta minuti, dalle 3 alle 2 della notte, e l'autunno entrerà sempre più nel vivo. Le giornate si accorceranno sempre più ma si dormirà anche un'ora in più.L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend di marzo: poi si tornerà all'ora legale nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024. I dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, pc, tablet e console si aggiorneranno in maniera automatica, mentre dovremo ricordarci di cambiare manualmente i 'vecchi' dispositivi analogici.