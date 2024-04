Ordine dei Medici di Salerno: sabato la cerimonia di premiazione per chi ha raggiunto 40, 50 e 60 anni dalla laurea

Si terrà sabato 27 aprile alle 10.00, presso il Saint Joseph Resort di Salerno l’assemblea degli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, seguita dal voto al Bilancio Consuntivo 2023 e al Bilancio Preventivo 2024. Dopo l’intervento del presidente dell’ordine dottor Giovanni D’Angelo, che si soffermerà sulle scelte del Consiglio degli ultimi mesi e sulla programmazione per il prossimo anno, si terrà la consegna della pergamena e del logo artigianale in oro a coloro che hanno raggiunto i 40, 50 e 60 anni dalla laurea nell’anno 2024.

Il riconoscimento

“È un riconoscimento – ha scritto il presidente D’Angelo – con il quale si vuole esprimere gratitudine a chi per tanti anni, con immutata passione, ha esercitato la propria professione in un contesto sociale, umano ed economico sempre più difficile e complesso. L’Ordine con questa cerimonia vuole testimoniare il valore dell’etica di una professione che vive la continua evoluzione della scienza e del rapporto fiduciario col paziente”. Per i 40 anni dalla laurea hanno diritto al riconoscimento 255 medici e odontoiatri; per i 50 sono 75 i professionisti da premiare; per i 60 anni sono 12. In totale sono 342.