Festa della Visitazione di Maria al Duomo, Oriana De Vivo si consacra al Signore nell'Ordo Virginum

"Eccomi": lo ha pronunciato, con gli occhi lucidi, Oriana De Vivo questa sera, presso il Duomo di Salerno, in occasione della festa della Visitazione di Maria. Nel corso della santa messa celebrata da sua eccellenza l'arcivescovo, monsignor Andrea Bellandi, si è tenuto il rito della consacrazione al Signore nell'Ordo Virginum della giovane salernitana che ha, dunque, risposto alla chiamata del Signore.

La commozione

Commossa, la comunità della parrocchia di San Demetrio guidata da don Rosario Petrone, cappellano del carcere di Salerno, dove la neo-consacrata è impegnata da anni. Presenti, tra gli altri, innumerevoli fedeli di Brignano, dove la neo-consacrata ha iniziato il suo percorso spirituale, accanto all'allora parroco, lo stesso don Petrone. Offrendo il suo prezioso e incessante supporto alla pastorale carceraria, Oriana De Vivo è diventata oggi sposa di Gesù. Folta partecipazione, per il momento di grazia celebrato in Cattedrale, a cui è seguito un ricco buffet presso il museo diocesano, tra familiari, amici e conoscenti, avvolti dalla luce degli occhi della neo-consacrata. Gioia grande per tutti.