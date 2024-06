Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

OrtoRomi premiata con 3 Stelle MediaStars per la campagna "La scelta di benessere per chi amo" con Federica PellegriniIl benessere è sempre una scelta vincente. Ne è convinta OrtoRomi, la cooperativa agricola che ha sede anche a Bellizzi, in provincia di Salerno, e ne è la riprova il fatto che la campagna 2023 di OrtoRomi con Federica Pellegrini – curata dall’agenzia Ellodì – è stata insignita di 3 prestigiosi premi nell’ambito del Premio Tecnico della Pubblicità Mediastars, riconoscimento italiano che celebra l’eccellenza tecnica e produttiva nel mondo della comunicazione pubblicitaria. OrtoRomi è 1° Classificato Testimonial per “La Scelta di Benessere per chi amo” nella categoria Social Media.

Sempre insieme ad Hellodì – l’agenzia che cura la gestione social e la strategia marketing del marchio – OrtoRomi conquista anche due Special Star assegnate rispettivamente per lo Structural Design della campagna e per l'Art Direction.

Con protagonista un testimonial speciale, la celebre campionessa olimpica di nuoto, Federica Pellegrini, la campagna multicanale è nata per trasmettere i valori di OrtoRomi, a partire dall’impegno a coltivare con passione e responsabilità materie prime genuine, di alta qualità, per offrire al consumatore prodotti buoni, sani, naturali che contribuiscono al benessere delle persone e dell’ambiente.

I principali media utilizzati per la campagna sono stati quelli digital e social: da Instagram a Facebook, fino a TikTok (dove OrtoRomi è stato il primo brand ad approdare), sempre con format innovativi e contenuti creativi, coinvolgenti e distintivi, pensati in chiave di edutainment.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questi speciali riconoscimenti – ha sottolineato Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione di OrtoRomi – Crediamo molto in questa campagna e nelle potenzialità che hanno oggi i social media per raggiungere e coinvolgere la community. Questi premi sono il frutto di un intenso e proficuo lavoro di collaborazione e condivisione tra OrtoRomi e Hellodì, dove empatia e crescita professionale reciproca hanno reso ancora più piacevole la partnership”.