OrtoRomi di Bellizzi approda su TikTok: l'annuncio

La strategia di comunicazione digital di OrtoRomi si arricchisce di un nuovo strumento. La Cooperativa agricola, che ha una sede anche a Bellizzi in provincia di Salerno, ha infatti appena aperto il proprio canale TikTok, compiendo un ulteriore, cruciale step per aumentare la notorietà e trasmettere i valori del brand: https://www.tiktok.com/ @ortoromi. Inizialmente dedicato ai giovanissimi e contraddistinto da contenuti virali e trend divertenti, oggi TikTok accoglie un’utenza ampia e trasversale, è popolato da video di diversa tipologia, anche di tono autorevole e sta acquisendo, giorno dopo giorno, un ruolo preponderante in chiave di business e marketing.

Il canale ospiterà i video realizzati direttamente da OrtoRomi, ma anche quelli di content creators di diversi ambiti – che spaziano dalle ricette ai consigli alimentari per chi pratica sport e fitness e tante idee pratiche per chi vive una vita dinamica in famiglia – con cui si mirerà ai diversi target di interesse. Per dare autorevolezza ai contenuti proseguirà la collaborazione – che già lo scorso anno ha visto un riscontro molto positivo - con la biologa nutrizionista, dott.ssa Martina Donegani. Inoltre saranno individuati i touchpoint da presidiare nel corso dell’anno, attraverso i quali si daranno spazio e rilevanza a tutte le linee di prodotto: insalate fresche, estratti di frutta e verdura, zuppe fresche pronte ed altre referenze di punta della vasta gamma OrtoRomi.Il tono, i colori ed il linguaggio saranno quelli frizzanti, autentici e friendly che sono propri del brand e che ben si prestano a essere declinati creativamente su TikTok. In modo leggero, divertente e coinvolgente i contenuti valorizzeranno il gusto, la qualità, la varietà e la praticità delle soluzioni OrtoRomi, mettendo l’accento sul contributo che questi prodotti apportano all’alimentazione di chi desidera mangiare in modo sano, naturale ed equilibrato, senza rinunciare al gusto.

“Siamo tra le prime realtà del settore ortofrutticolo ad approdare su TikTok – dichiara Martina Boromello, Responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi – e siamo pronti a scoprire le opportunità che ci riserverà questa piattaforma giovane e in costante evoluzione e crescita: ora più che mai, è importante esplorare nuovi linguaggi e nuovi format per interagire con nuove audience, sempre in un’ottica di aumento della brand awareness”.Con TikTok OrtoRomi prosegue la strategia di comunicazione, avviata lo scorso anno, che pone il focus sul digital, con particolare attenzione ai social network. La cornice è sempre “OrtoRomi, la mia scelta di benessere”, l’intensa campagna multicanale veicolata – tra le altre piattaforme – su Facebook, Instagram e Spotify, che ruota intorno al concetto di benessere a 360° gradi e valorizza il brand e le diverse categorie di prodotto.