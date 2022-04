Federica Pellegrini punta su OrtoRomi: “La mia scelta di benessere”

È ai nastri di partenza l’importante campagna multicanale 2022 OrtoRomi, denominata “OrtoRomi, la mia scelta di benessere” con un testimonial d’eccezione, la celebre campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini.“Siamo molto orgogliosi di partire con questa nuova campagna, forti del nostro impegno quotidiano per “coltivare benessere” – dichiara Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi – Abbiamo scelto Federica perché incarna proprio quei valori di autenticità, semplicità, vicinanza alla natura e determinazione che connotano l’identità di OrtoRomi”.

L'inziativa

Con la campagna 2022 la cooperativa, legata al territorio della Campania ma presente nei punti vendita della grande distribuzione in tutta Italia, ha l’obiettivo di rafforzare la notorietà del brand trasmettendo l’alta qualità dei suoi prodotti: alimenti buoni, sani, genuini e naturali la cui filiera rispetta i criteri di sostenibilità – ossia mira a ridurre l’impatto sull’ambiente e lo spreco di risorse – e che contribuiscono al benessere psico-fisico delle persone. “Oggi, sempre di più, il consumatore è attento e consapevole nelle scelte d’acquisto in ambito alimentare e ricerca in modo crescente cibi in grado di contribuire a migliorare il proprio stato di benessere – continua Martina Boromello – Per questo abbiamo fortemente voluto un claim ingaggiante e facile da ricordare che unisse il concetto della “scelta” e quello del “benessere””.

Con freschezza, spontaneità e naturalezza, Federica Pellegrini sarà protagonista di un accattivante storytelling tematico che ruoterà intorno al concetto di benessere a 360 gradi, valorizzando il brand OrtoRomi e le sue tre principali categorie di prodotto: le insalate fresche, gli estratti di frutta e verdura e le zuppe pronte. Un invito vivace e coinvolgente a prendersi cura di sé, provando le infinite note di sapore di un assortimento ricco, pronto al consumo e diversificato, per rispondere al meglio a molteplici gusti ed esigenze. La campagna sarà on air sulle principali emittenti radiofoniche italiane, sui social dove anche gli utenti saranno invitati a condividere i propri momenti di benessere con l’hashtag #lamiasceltadibenessere e sui media digitali. Sarà, inoltre, declinata sulle testate di settore e sulle testate consumer più rilevanti in ambito lifestyle. La campagna sarà, infine, supportata con attività specifiche sul punto vendita. “Con questa collaborazione e la nuova campagna, OrtoRomi suggella la strategia di rafforzamento del brand iniziata lo scorso anno, che ha portato alla focalizzazione esclusiva sul brand Ortoromi, il restyling del marchio e l’aggiornamento progressivo dei packaging di tutti i prodotti, in chiave di attualità, chiarezza e trasparenza” conclude Boromello