OrtoRomi in tv: l’origine della qualità svelata nella puntata di "Melaverde"

Come nascono le insalate, le zuppe e gli estratti OrtoRomi? A questi e ad altri interrogativi si risponderà nel corso della puntata di Melaverde (domenica 5 giugno ore 11.55), il celebre programma tv in onda su Canale5, che racconta le eccellenze del Bel Paese. I conduttori tv Ellen Hidding e Vincenzo Venuto spiegheranno il percorso che porta alla nascita dei prodotti OrtoRomi: dal campo alla tavola, nel rispetto dell’ambiente.

La curiosità

L’azienda, che ha il suo punto di produzione di eccellenza a Bellizzi, è leader nella produzione di insalate pronte, zuppe ed estratti di frutta. Prodotti all’insegna del benessere e di un’alimentazione sana.Durante la trasmissione verranno delucidate le fasi di coltivazione dei campi, dalla preparazione del terreno, alla semina, alla raccolta; verranno illustrate le diverse varietà colturali coltivate nelle aziende agricole OrtoRomi. La troupe sarà guidata alla scoperta del processo produttivo attraverso le diverse fasi: selezione, cernita, mondatura, lavaggio, asciugatura e imbustamento. Non resta che attendere domenica in prossimità dell’ora di pranzo, per conoscere da vicino il mondo OrtoRomi.