Curiosità, l'azienda Ortoromi è partner di VivaRai2!

Un inizio di giornata all’insegna del benessere. OrtoRomi (la nota azienda con stabilimento a Bellizzi, in provincia di Salerno) approda su Viva Rai2!, la nota trasmissione tv con ascolti record, che unisce egregiamente infotainment e varietà. Nell’imperdibile format, OrtoRomi dà il buongiorno con i suoi estratti di frutta e verdura. Nello specifico, OrtoRomi è on air dal 3 aprile al 10 maggio per 26 puntate della trasmissione in onda ogni giorno da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 8, con uno share che si attesta intorno al 20% ed un pubblico qualitativo e trasversale.

Per il periodo di durata dell’iniziativa, nel bar di Viva Rai2! - il famoso truck posizionato a fianco del glass box da dove viene condotta la trasmissione - sarà visibile il brand OrtoRomi e sarà messa a disposizione dell’intero staff del programma una selezione di estratti. Prodotti particolarmente indicati nell’ambito di uno stile di vita attivo e salutistico, in quanto interamente naturali, preparati con sola frutta e verdura, di cui mantengono inalterate le proprietà organolettiche, senza l’aggiunta di zucchero, acqua, coloranti e conservanti. “Negli ultimi anni abbiamo intrapreso una strategia di comunicazione orientata all’esplorazione di nuovi format e linguaggi e questo approccio è stato premiante. Siamo molto orgogliosi di portare gli estratti OrtoRomi in una trasmissione innovativa e di enorme successo come Viva Rai2!". Lo ha detto Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi. L’iniziativa si articola nell’ambito della campagna multicanale “OrtoRomi, la scelta di benessere per chi amo”, finalizzata a trasmettere i valori di OrtoRomi a partire dall’impegno a coltivare, con passione e rispetto dell’ambiente. La campagna sarà declinata anche sui media digitali, social, sulle testate di settore ed i periodici di lifestyle e con attività specifiche sul punto vendita.

OrtoRomi

Fondata nel 1996, OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura. OrtoRomi presidia l’intera filiera, dal seme alla tavola, garantendo tracciabilità e trasparenza. Attualmente, unisce 10 soci, dispone di 2 stabilimenti di produzione, uno a Borgoricco (PD) ed uno a Bellizzi (SA) che lavorano le materie prime conferite da 50 Aziende Agricole italiane. Presente nei banchi frigo dei reparti ortofrutta della Grande Distribuzione Organizzata con il marchio OrtoRomi, offre prodotti di alta qualità, sicuri, prodotti con la massima attenzione e nel rispetto dei principi della sostenibilità autentica. Gusto eccellente, buoni valori nutrizionali, naturalità, freschezza, innovazione, alto contenuto di servizio: queste le parole chiave dell’offerta. OrtoRomi: soluzioni originali, gustose, pratiche e salutari, ideali per chi desidera stare bene. www.ortoromi.it