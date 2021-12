Festa a Ottati, centenario e festa per "Zio Remo"

Cento anni per Remo Amato, cittadino di Ottati. Un grande traguardo, quello celebrato dalla famiglia ma anche dal sindaco Elio Guadagno

Unitamente ad una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, ho presenziato alla sua Festa e, a nome di tutta la Comunità di Ottati, ho augurato a lui di trascorrere ancora infiniti giorni tra noi, continuando a testimoniare valori ed esperienze autentiche e rare, facendoci carico della custodia. Ottati: terra di lunga vita! Inoltre, non avendo potuto partecipare il 4 Novembre alla cerimonia del Centenario del Milite Ignoto, abbiamo approfittato di questa circostanza per conferire a zio Remo un attestato di pubblica benemerenza per aver partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, con spirito di sacrificio e amor patrio.