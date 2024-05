"Out of nowhere": il primo singolo del cantautore salernitano Liqueedo

Nuovo singolo per Liqueedo, soprannome di Arturo Molinara, cantautore salernitano amante fin dalla tenera età del brit pop, della cool britannia e della cultura britannica in generale. Se in passato Arturo suona un po’ ovunque lungo lo stivale tra festival e e club con il vecchio e mai dimenticato gruppo gli Oceans fino a raggiungere le radio inglesi, cosa assai difficile all’epoca rispetto ai giorni d’oggi, il suo progetto Liqueedo nasce durante il periodo covid insieme ad altri 3 amici musicisti , Andrea Bruno, gianmario galano e Federico Cozza rispettivamente basso chitarra e batteria della band.

Il nuovo singolo

I demo delle sue canzoni attirano l’attenzione della storico conduttore radiofonico italiano (Deejay, Rin, 105 , radio rock e direttore artistico di Radio Virgin) nonché produttore musicale Marco Biondi che, a dicembre 2023, lo scrittura per la Sorry mom! e la label BeNextMusic. E così si è arrivati al primo singolo "Out of nowhere", uscito il 3 maggio e disponibile su tutte le piattaforme digitali, che anticipa il primo album che vera la luce in autunno. Il sound del pezzo richiama subito quel rock britannico di fine anno 80 inizio 90, La canzone riesce a bilanciare il sound accattivante dei primissimi oasis di definitely maybe con le melodie degli stone roses: gli 80 che abbracciano i 90 così come piace ad Arturo.

La canzone

"Out of nowhere - dice Liqueedo - è una canzone scritta per un amico in un momento di sconforto/riflessione sulla vita ma parla degli amici e dell’amicizia in generale. Parla del restare folli, di essere diversi e unici con le nostre imperfezioni e le nostre peculiarità.. cercando di non farci ingurgitare dal turbinio caotico della vita. Out of nowhere è continuare a divertirsi ad essere felici ritornando ad amare le piccole e semplici cose. È un inno a restare quelli che eravamo un tempo quando riuscivamo a ridere e a stare bene con poco. Out of nowhere celebra la vita e il restare giovani in tutte le sue sfumature. Si tratta di riuscire a raggiungere un punto della vita in cui non dobbiamo più conformarci alle routine banali che cercano di definirci e imporci in qualche modo. Perché “Anche se la vita ormai scorre troppo veloce per quelli come noi, figli di un tramonto di velluto,, il nostro cuore tradito tornerà giovane….ancora una volta…..all’improvviso!”

Out of nowhere è disponibile dal 3 Maggio in tutte le piattaforme digitali.