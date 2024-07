Outdoor Film Festival 2024: folla e applausi per Francesco Zenga e "Brooke" di Beautiful

Tanta curiosità a San Valentino Torio per la seconda edizione dell’ Outdoor Film Festival 2024. Ieri sera un successo strepitoso, un paese in festa, giovani e meno giovani in giro per le strede già dalle 15 del pomeriggio. Tanti applausi e numerose foto per alcuni protagonisti come Francesco Zenga, il registra Ivan Silvestrini e la star internazionale Katherine Kelly Lang, la famosa Brooke di “Beautiful”, che ha letteralmente spopolato con la sua bellezza, bravura e disponibilità nei confronti di fans e cittadini. Stasera si prosegue con Alessandro Terzigni ed il cast della serie TV "Il Paradiso delle Signore" e poi un grandissimo concerto di Erminio Sinni.