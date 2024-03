"Pacche d'oro": luci della Rinascita, storie di Resilienza dall'idea di un salernitano

Luca Virno, presentatore radiofonico di origini salernitane, esordisce come autore televisivo con "Pacche d'Oro", un nuovo format che verrà trasmesso su Sky Value 24 Tv, canale 815, a partire dal 9 Aprile 2024. Programmato in prime time alle 21:30 per cinque martedì consecutivi, il programma punta a raccontare storie di vita vissuta, trasformazione ed evoluzione di individui ordinari che hanno superato i propri limiti. L'intenzione di Virno, attraverso racconti di bullismo, accettazione di sé, razzismo e sfide personali, è di offrire uno sguardo intimista e motivazionale, sottolineando come dalle avversità possano nascere talenti e opportunità di crescita.

Il format

La struttura del format prevede interviste approfondite con gli ospiti, seguite da un'analisi tecnica delle loro esperienze a cura della psicoterapeuta Anna De Martino. Inoltre, i co-conduttori Alessio Falanga e Simona Petrosino e un team di motivatori, tra cui la giornalista Barbara Landi e la wellness coach Lia Nunziante, interagiscono con i partecipanti, stimolandoli a dimostrare come abbiano trasformato le proprie difficoltà in punti di forza. La trasmissione si conclude con momenti di leggerezza e comicità, con l'obiettivo di trasmettere forza e coraggio al pubblico. La direzione è affidata a Mino Paolillo di "Paolillo film", noto per precedenti lavori con Rai e Sky.