Pacchi natalizi con prodotti biologici alle famiglie in difficoltà: l'iniziativa dell'associazione Help

Pasta, verdure, cioccolata, prodotti biologici di alta qualità, tutto a km 0, per 21 famiglie meno abbienti, oggi, grazie all'iniziativa dell'associazione Help per la tutela dei consumatori, nell'ambito del Man 2020 di Sodalis CSV di Salerno ed in collaborazione con la Piccola Gastronomia "Da Elsa" di via Baratta. Tra i destinatari, diverse famiglie in difficoltà indicate dalla cooperativa sociale Galahad e dal parroco di Matierno, don Marco Raimondo.

Parlano la presidente e il vicepresidente di Help, Nadia Bassano e Lorenzo Forte