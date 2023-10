Il gruppo Radici di Bracigliano composto dai consiglieri Franco Angrisani (capogruppo), Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella, si unisce ai tanti appelli di pace che in queste ore stanno lanciando le istituzioni su tutti i livelli, locale, nazionale ed internazionale. Un sostegno e una vicinanza nei confronti delle popolazioni della Terra Santa, ma anche dell’Ucraina, che in queste ore stanno vivendo momenti drammatici, soprattutto a causa delle note e tristi vicende del conflitto israelo-palestinese, che sta coinvolgendo migliaia di innocenti, costretti alla fuga dalle proprie abitazioni e dai propri luoghi di origine.

La nota

“Una barbarie assurda – sostengono i membri del gruppo Radici – ci uniamo ai tanti appelli di pace che si stanno esprimendo in questi giorni, così come ci uniamo alle preghiere di Papa Francesco, che ha manifestato profonda vicinanza alle famiglie delle vittime dei conflitti in Medioriente e in Ucraina. Attacchi ingiustificati che stanno provando una sofferenza indecifrabile a queste popolazioni, già di per sé martoriate e strette nella morsa dei totalitarismi e delle violazioni dei diritti umani. Nel nostro piccolo partecipiamo, moralmente ed idealmente, a tutte le manifestazioni di pace sparse nel mondo, augurandoci che questa barbarie possa essere arrestata al più presto”.