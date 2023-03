Curiosità, al Parco Arbostella si punta sul padel

Salerno Solidale ha richiesto al Comune di Salerno l’autorizzazione per trasformare uno dei campetti destinati al tennis, insistenti presso il Parco Arbostella, in un campetto per il padel.

L'annuncio

Come riporta Le Cronache, tale proposta ha trovato pieno accoglimento dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. Gli appassionati del padel, dunque, potranno prossimamente praticare lo sport anche al Parco Arbostella.