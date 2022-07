Musica: torna il "Padula Mob Festival - Musica oltre le barriere"

Torna, dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, il Padula MOB Festival - Musica oltre le barriere, che quest’anno si svolgerà venerdì 5 agosto nel centro storico di Padula con il concerto del gruppo napoletano La Maschera.

Il commento

"La voglia di animare il paese è tanta - spiega la coordinatrice del Forum dei Giovani di Padula, Ilaria Tardugno - il Padula MOB Festival nasce cinque anni fa con la volontà di superare il concetto di barriere di qualsiasi tipo; e quale modo migliore di farlo se non attraverso la musica? Ma il MOB è anche il mezzo attraverso il quale il Forum favorisce l’aggregazione giovanile. Nei giorni precedenti al festival si percepisce l'entusiasmo tra i ragazzi, che collaborano per la buona riuscita della serata anche con le persone che vivono nel centro storico. È questo quello che più ci è mancato di più negli ultimi anni: l’ allegria e la spensieratezza, la realizzazione di iniziative per il paese, la cooperazione tra diverse generazioni".

Il festival

L’evento avrà inizio alle ore 18:00 con una Jam Session, uno spazio dedicato a chiunque abbia voglia di suonare e divertirsi con noi (per info e prenotazioni contattateci sui canali social del festival.)

Si prosegue poi con i Falling Giant, gruppo alternative rock di Roma, e Jeordie, orgoglio valdianese e vecchia conoscenza del MOB.

Special guest di questa quinta edizione sarà La Maschera, band di riferimento del panorama musicale indipendente italiano con all’attivo concerti sul territorio nazionale e internazionale. Con l’album di esordio “‘O vicolo ‘e l’alleria”, viaggio tra i vicoli della città, il racconto in musica di storie, personaggi, amori, contraddizioni, vizi, sogni e speranze, il gruppo si impone nello scenario musicale napoletano e non solo, riscuotendo enorme successo tra il pubblico anche grazie al sound sperimentale che spazia dal rock degli Anni Sessanta/Settanta alla tradizione popolare, passando per il punk e il genere ska. Illuminante è l’incontro nell’estate del 2015 con Laye Ba, musicista senegalese, dal quale nasce una delle canzoni forse più famose e amate: “Te vengo a cerca'”. Con l’uscita del nuovo album “Sotto chi tene core” la band partenopea riprende i concerti in giro per l’Italia, facendo tappa a Padula il 5 agosto.

Il divertimento proseguirà in tarda serata con il dj set di Settimio, artista di punta della musica techno campana, accompagnato dai The Groovers.

Numerosi saranno i servizi offerti tra cui il parcheggio gratuito, l’ area food & drink e, come gli anni scorsi, forte attenzione sarà riposta alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, attraverso la campagna DifferenziaMOB.

L’ingresso all’evento è gratuito.