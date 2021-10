A Paestum i progetti dell'Università Bicocca di Milano: promuovere territorio e turismo

Saranno presentati domani, mercoledì 6 ottobre, alle ore 15.00 nella Biblioteca Erica di piazza Santini, i progetti realizzati dai diplomati del "Master in Tourism strategy & Management" dell'Università Milano Bicocca. Quest’ultima ha deciso di finalizzare i project work della IX edizione del Master alla promozione della destinazione Capaccio Paestum e, più in generale, dei territori del Cilento in un’ottica di promozione del turismo esperienziale. Nel corso dell’incontro di mercoledì, l’Università consegnerà i progetti al Comune di Capaccio Paestum che, a sua volta, li metterà a disposizione degli operatori turistici della Città perché possano prendere spunto da ognuno di essi e metterli eventualmente in opera per accrescere e migliorare l’offerta turistica.

L'evento

All’incontro, dal nome “Turismo e giovani”, daranno il loro contributo Angelo Di Gregorio, direttore del Criet, il Centro di ricerca interuniversitario in Economia del Territorio e professore di Management presso l’Università degli Studi Milano Bicocca, e Maria Teresa Cuomo, professore associato di Politiche e gestione dei beni culturali al dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli studi di Salerno. Accanto al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, saranno presenti: Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Alfonso Andria, consigliere di amministrazione del Parco archeologico di Paestum e Velia; Pino Greco, presidente del Consorzio albergatori di Paestum; Ugo Picarelli, fondatore e direttore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.