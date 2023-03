Gratis allo stadio Marcello Torre: l'iniziativa per gli alunni paganesi

Al via, da domenica prossima, le giornate all'insegna del sano sport per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con la nuova iniziativa della Paganese Calcio e con il patrocinio dell'assessorato allo Sport del Comune di Pagani guidato da Pietro Sessa.

Evidenziare il valore educativo e culturale del calcio, educare alla convivenza civile e al fair play, prevenire episodi di razzismo: questi gli obiettivi. Si darà la possibilità a tutti gli alunni delle scuole paganesi di partecipare gratuitamente alla partita Paganese Calcio 1926 Vs Cassino, che si disputerà domenica 2 aprile alle ore 15, allo stadio Marcello Torre. Tagliandi gratuiti sono in distribuzione nelle scuole della città.

Sarà un momento di gioia per i più piccoli, ma anche di unione familiare e di bello sport. Sostenere la squadra del proprio paese non significa solo essere appassionati di calcio, ma coltivare le proprie radici, essere orgogliosi dei successi collettivi, fare goal insieme, come comunità. Aspettiamo allo stadio tanti bambini accompagnati dai propri genitori.