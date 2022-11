Terzo allenamento della Paganese-Villa dei Fiori per il progetto "Tengo Arteteca"

Si è giunti al terzo allenamento per la Paganese-Villa dei Fiori, nell’ambito di “Tengo Arteteca”, il progetto di integrazione, socializzazione, formazione e sport che la struttura di riabilitazione, con Paganese Calcio e Comune di Pagani, ha messo in campo per favorire la riabilitazione dei degenti in cura presso la struttura nocerina.

L'allenamento

Questa mattina il mister Giampà, dopo una breve sgambatura di riscaldamento, ha preteso una partitella a ranghi misti, schierando per gli azzurrostellati i centrocampisti Ciotola e Verna, e il difensore Brugnano. Entusiasti e motivati i ragazzi di Villa dei fiori, 13 in totale (tra residenziale e semiconvitto), che domenica saranno al Marcello Torre per assistere al derby che i loro idoli giocheranno con la capolista Sorrento.