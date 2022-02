Pagani, mercoledì 9 febbraio la celebrazione in ricordo delle vittime delle foibe

Si terrà il prossimo mercoledì 9 febbraio, alle ore 12 presso il cimitero comunale di Pagani la celebrazione in ricordo delle vittime delle Foibe.

L'iniziativa

Il Parlamento Italiano con la legge 92 del 30 marzo 2004, ha dedicato il giorno 10 febbraio alla memoria di migliaia di italiani dell’Istria, del Quarnaro e della Dalmazia che, al termine della seconda guerra mondiale, subirono indicibili violenze trovando, in molti, una morte atroce, gettati, a volte ancora vivi, dentro le voragini naturali disseminate sull’altipiano del Carso: le foibe. L’evento commemorativo, che l’amministrazione del sindaco De Prisco ha fortemente voluto si celebrasse a Pagani per il primo anno, è promosso in collaborazione con l’Unione Istiani regionale, coordinata in Regione Campania da Giuseppe Sartore. Durante il momento commemorativo, in presenza delle autorità civili e militari, sarà deposta una corona d’alloro in onore di tutte le vittime.