Pagani, un corso d'italiano gratuito per i rifugiati ucraini

Un corso di italiano per gli ucraini rifugiati nella città di Pagani. Ha preso forma ieri l'iniziativa promossa dal Comune con la collaborazione della PapaCharlie, a titolo completamente gratuito. Ad annunciarlo il sindaco della città, Raffaele De Prisco

Un'altra splendida avventura ha inizio. Il Centro Comunale - Pagani Emergenza Ucraina di Pagani, grazie all'impegno della PapaCharlie Pagani , ha promosso un corso di italiano per gli ucraini rifugiati in città. Corso completamente gratuito, offerto dall' Istituto Paritario Del Majo , sito nel palazzo storico di Pagani. Professori di italiano terranno le lezioni a due gruppi due giorni a settimana a giorni alterni, fino alle vacanze estive, per poi riprendere a settembre, fornendo professionalità, materiale e spazi.L'accoglienza passa soprattutto per l'integrazione.